Сёмин отреагировал на отсутствие Осимхена и Лукмана в заявке Нигерии на матч с Россией

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на отсутствие нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена и его коллеги по амплуа Адемолы Лукмана из «Аталанты» в заявке сборной Нигерии на товарищеский матч с национальной командой России.

«Сборная Нигерии очень сильна! Не всегда в товарищеских матчах бывают полные составы. Кто-то травмирован, у кого-то есть клубные задачи. Сборная Нигерии — серьёзная команда. Это будет хороший тест для сборной России», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Товарищеская встреча национальных команд России и Нигерии состоится 6 июня.