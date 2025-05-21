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Сёмин отреагировал на отсутствие Осимхена и Лукмана в заявке Нигерии на матч с Россией

Сёмин отреагировал на отсутствие Осимхена и Лукмана в заявке Нигерии на матч с Россией
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на отсутствие нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена и его коллеги по амплуа Адемолы Лукмана из «Аталанты» в заявке сборной Нигерии на товарищеский матч с национальной командой России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Нигерии очень сильна! Не всегда в товарищеских матчах бывают полные составы. Кто-то травмирован, у кого-то есть клубные задачи. Сборная Нигерии — серьёзная команда. Это будет хороший тест для сборной России», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Товарищеская встреча национальных команд России и Нигерии состоится 6 июня.

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