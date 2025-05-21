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Кевин Де Брёйне составил «команду мечты» из бывших партнёров по «Манчестер Сити»

Кевин Де Брёйне составил «команду мечты» из бывших партнёров по «Манчестер Сити»
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне составил символическую сборную из 11 сильнейших игроков, с которыми когда-либо выступал в составе «горожан». Напомним, Де Брёйне покинет «Манчестер Сити» летом 2025 года в статусе свободного агента после 10 лет в клубе.

Символической сборной из партнёров Кевина Де Брёйне за всё время выступления в «Манчестер Сити» делится аккаунт City Report в соцсети X:

Состав: Эдерсон, Кайл Уокер, Венсан Компани, Джон Стоунз, Йошко Гвардиол, Родри, Илкай Гюндоган, Давид Силва, Бернарду Силва, Рахим Стерлинг, Эрлинг Холанд.

Кевин Де Брёйне выступает за «Манчестер Сити» с августа 2015 года. По данным СМИ, интерес к полузащитнику проявляют клубы английской Премьер-лиги, итальянской Серии А, а также мадридский «Реал».

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