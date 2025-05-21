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«Барселона» объявила о продлении контракта с Фликом

«Барселона» объявила о продлении контракта с Фликом
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик продлил контракт с командой до лета 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых на официальном сайте.

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Немецкий специалист стал главным тренером команды летом 2024 года, заняв вакантную должность после ухода Хави. Под руководством Флика «Барселона» выиграла чемпионат, Суперкубок и Кубок Испании, а также вылетела в полуфинале Лиги чемпионов от «Интера».

Ранее 60-летний специалист работал главным тренером в сборной Германии, «Баварии» и «Хоффенхайме», а также помощником тренера и спортивным директором.

Предыдущее соглашение между Фликом и «Барселоной» было рассчитано до лета 2026 года.

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