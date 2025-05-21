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«Аль-Наср» переиграл «Аль-Халидж», Роналду реализовал пенальти на 90+7-й минуте

«Аль-Наср» переиграл «Аль-Халидж», Роналду реализовал пенальти на 90+7-й минуте
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«Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 33-й тур
21 мая 2025, среда. 19:10 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Дуран – 75'     2:0 Роналду – 90+7'    

На 65-й минуте нападающий Криштиану Роналду мог вывести «Аль-Наср» вперёд, но не реализовал пенальти. Португалец пробил с «точки» в сторону левого нижнего от себя угла ворот соперника, однако мяч попал в штангу, после чего покинул пределы поля. На 75-й минуте забитым мячом отметился Джон Дуран. На 90+7-й минуте Роналду смог реализовать 11-метровый.

После этой игры «Аль-Наср» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице саудовского первенства, в активе команды 67 очков. «Аль-Халидж» находится на 10-й строчке с 37 очками.

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