«Аль-Наср» переиграл «Аль-Халидж», Роналду реализовал пенальти на 90+7-й минуте

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Халидж» в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

На 65-й минуте нападающий Криштиану Роналду мог вывести «Аль-Наср» вперёд, но не реализовал пенальти. Португалец пробил с «точки» в сторону левого нижнего от себя угла ворот соперника, однако мяч попал в штангу, после чего покинул пределы поля. На 75-й минуте забитым мячом отметился Джон Дуран. На 90+7-й минуте Роналду смог реализовать 11-метровый.

После этой игры «Аль-Наср» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице саудовского первенства, в активе команды 67 очков. «Аль-Халидж» находится на 10-й строчке с 37 очками.