Энрике — о «ПСЖ» без Мбаппе: очень рад, что не зависел от одного игрока

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике оценил игру команды после ухода из клуба нападающего Килиана Мбаппе. Напомним, 26-летний форвард минувшим летом перешёл в мадридский «Реал».

«Мы забили больше голов, чем в прошлом сезоне, и больше игроков отдали голевые передачи. Наши показатели исключительны. Чтобы добиться этого, нашим футболистам нужно доставить мяч тому, кто находится в лучшей позиции.

Многие игроки забили или отдали голевые передачи, и я очень рад, что не зависел только от одного игрока. В прошлом году мы тоже были настоящей командой. Я говорил, что нам удастся улучшить команду», – приводит слова Энрике RMC Sport.

«ПСЖ» в нынешнем сезоне досрочно стал чемпионом Франции, а также во второй раз в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с миланским «Интером». Встреча состоится 31 мая.