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Салиба из-за травмы пропустит ближайшие матчи Лиги наций

Салиба из-за травмы пропустит ближайшие матчи Лиги наций
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Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба получил травму подколенного сухожилия. Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/2 финала
05 июня 2025, четверг. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Таким образом, футболист не сможет помочь своей национальной команде в решающих матчах Лиги наций. Француз получил повреждение в игре 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), его заменили в перерыве.

В полуфинале Лиги наций сборная Франции сыграет с командой Испании 5 июня на «Штутгарт Арене». В случае выхода в финал команда Дидье Дешама встретится с победителем противостояния Германии и Португалии. Решающая игра турнира пройдёт 8 июня на «Арене Мюнхен».

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