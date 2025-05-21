Салиба из-за травмы пропустит ближайшие матчи Лиги наций

Центральный защитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Вильям Салиба получил травму подколенного сухожилия. Об этом сообщает официальный сайт «канониров».

Таким образом, футболист не сможет помочь своей национальной команде в решающих матчах Лиги наций. Француз получил повреждение в игре 37-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:0), его заменили в перерыве.

В полуфинале Лиги наций сборная Франции сыграет с командой Испании 5 июня на «Штутгарт Арене». В случае выхода в финал команда Дидье Дешама встретится с победителем противостояния Германии и Португалии. Решающая игра турнира пройдёт 8 июня на «Арене Мюнхен».