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Все 20 ассоциаций-участниц КЧМ утвердили дополнительное трансферное окно — Якобс

Все 20 ассоциаций-участниц КЧМ утвердили дополнительное трансферное окно — Якобс
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Все 20 футбольных ассоциаций, представители которых примут участие в клубном чемпионате мира — 2025, утвердили дополнительное летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Якобс в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Для клубов, участвующих в новом турнире под эгидой ФИФА, будет открыто дополнительное окно — с 1 по 10 июня, позволяющее им подписать новых футболистов к началу турнира.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 15 июня по 13 июля. Участие в турнире примут 32 клуба, команды будут разделены на восемь групп, по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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