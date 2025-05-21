«Рома» хочет пригласить Нуну Эшпириту Санту — Relevo

«Рома» активно ищет нового главного тренера на замену Клаудио Раньери, который покинет команду по окончании нынешнего сезона. Одним из главных претендентов на этот пост является Нуну Эшпириту Санту из «Ноттингем Форест». Об этом сообщает Relevo.

Римляне уже контактируют со специалистом, ему предложили контракт на два года. Помимо этого, «джаллоросси» обещают выстроить амбициозный проект, в рамках которого команда сможет претендовать на самые высокие позиции в итальянском футболе.

За тур до конца сезона «лесники» располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в активе команды 65 очков. Римляне занимают пятое место в таблице Серии А (66 очков).