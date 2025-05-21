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«Акрон» представил новую форму с сочетанием красного и цвета раскалённого металла

«Акрон» представил новую форму с сочетанием красного и цвета раскалённого металла
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Новичок Российской Премьер-Лиги «Акрон» презентовал новую футбольную форму. Основным цветом комплекта останется красный. Сочетаться он будет с цветом раскалённого металла. Как сообщает пресс-служба «Акрона», продажа футболок начнётся 7 июля. Изготовлена экипировка компанией Jogel.

Фото: ФК «Акрон»

«Мы знали, что в Российской Премьер-Лиге будет сложно. Каждый матч — жаркий и тяжёлый, как труд сталевара. Шаг за шагом мы становились крепче, будто сталь, нагретая и охлаждённая до экстремальных температур. Наш новый игровой комплект, сочетающий в себе родной красный и паттерн цвета раскалённого металла — это дань уважения индустриальной стихии.

Фото: ФК «Акрон»

Ставший традиционным диагональный паттерн — это искры плавящейся стали, яркие на солнце и сияющие в ультрафиолете на вечеринках в стиле блоккор. Паттерн футболки не только напоминает о рабочих корнях, но и проявляется в ультрафиолете, ярко вспыхивая оранжевым цветом раскалённой стали.

Фото: ФК «Акрон»

«Литые» элементы формы, сияющие металлическими отблесками, будут заметны в любой обстановке. За успехом лишь работа — как в литейном цехе, так и на футбольном поле», — говорится в описании новой формы в телеграм-канале «Акрона».

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