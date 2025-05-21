«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: Джонсон открыл счёт на 42-й минуте

В эти минуты проходит финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречаются «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступает Феликс Цвайер из Германии. На момент написания новости счёт – 1:0 в пользу «Тоттенхэма». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте встречи вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон после подачи с левого фланга открыл счёт.

На стадии полуфинала «шпоры» прошли «Будё-Глимт», обыграв норвежскую команду со счётом 5:1 по итогам двух матчей. На аналогичной стадии «красные дьяволы» победили «Атлетик» Бильбао со счётом 7:1 по результатам двух встреч. Победитель финала получит прямую путёвку в общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026.