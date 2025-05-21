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Итальяно пополнил список кандидатов на пост главного тренера «Милана» — Джанлука Ди Марцио

Итальяно пополнил список кандидатов на пост главного тренера «Милана» — Джанлука Ди Марцио
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«Милан» рассматривает на пост главного тренера Винченцо Итальяно, возглавляющего «Болонью». Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, Итальяно является наиболее предпочтительным вариантом для миланского клуба. Отмечается, что 47-летний специалист ведёт переговоры о продлении контракта с «Болоньей». Подчёркивается, что «россонери» также рассматривают кандидатуры Массимилиано Аллегри и Тьяго Мотты.

Винченцо Итальяно возглавляет «Болонью» с 2024 года. Ранее он работал на аналогичной должности в «Специи» и «Фиорентине».

«Милан» после 37 туров находится на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 60 очков.

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