Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Севикян подколол Тикнизяна за интервью, выложив совместное фото с тренировки «Локомотива»

Севикян подколол Тикнизяна за интервью, выложив совместное фото с тренировки «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Вингер московского «Локомотива» Эдгар Севикян пошутил над защитником команды Наиром Тикнизяном после его слов о желании покинуть клуб. Напомним, после встречи 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) Тикнизян в беседе с журналистами заявил, что чувствует себя изгоем и «последним говном». По словам футболиста, он будет просить руководство о трансфере после завершения сезона.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2025, понедельник. 20:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Воробьёв – 10'     2:0 Воробьёв – 25'     2:1 Гуарирапа – 47'     2:2 Кисляк – 80'    

Ранее пресс-служба «Локомотива» поделилась кадрами с тренировки команды перед финальным матчем сезона с «Акроном». Из фотоотчёта стало известно, что Тикнизян продолжает работу в общей группе вместе с партнёрами по клубу и не отстранён от тренировок.

Одноклубник Тикнизяна Эдгар Севикян на своей странице в соцсети поделился совместной фотографией с одноклубником. На снимке полузащитник за счёт дриблинга уходит от Тикнизяна. В публикации Севикян отметил аккаунт одноклубника.

Фото: Страница Эдгара Севикяна в соцсети

«Ну чё там?» — подписал фотографию Севикян, прикрепив эмодзи «poo».

Материалы по теме
Тикнизян ошибся, назвав себя «последним говном». И кому Наир теперь будет нужен?
Тикнизян ошибся, назвав себя «последним говном». И кому Наир теперь будет нужен?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android