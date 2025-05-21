Севикян подколол Тикнизяна за интервью, выложив совместное фото с тренировки «Локомотива»

Вингер московского «Локомотива» Эдгар Севикян пошутил над защитником команды Наиром Тикнизяном после его слов о желании покинуть клуб. Напомним, после встречи 29-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:2) Тикнизян в беседе с журналистами заявил, что чувствует себя изгоем и «последним говном». По словам футболиста, он будет просить руководство о трансфере после завершения сезона.

Ранее пресс-служба «Локомотива» поделилась кадрами с тренировки команды перед финальным матчем сезона с «Акроном». Из фотоотчёта стало известно, что Тикнизян продолжает работу в общей группе вместе с партнёрами по клубу и не отстранён от тренировок.

Одноклубник Тикнизяна Эдгар Севикян на своей странице в соцсети поделился совместной фотографией с одноклубником. На снимке полузащитник за счёт дриблинга уходит от Тикнизяна. В публикации Севикян отметил аккаунт одноклубника.

Фото: Страница Эдгара Севикяна в соцсети

«Ну чё там?» — подписал фотографию Севикян, прикрепив эмодзи «poo».