«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция финала Лиги Европы началась

В эти минуты на поле стадиона «Сан-Мамес Баррия» в испанском Бильбао начался финал Лиги Европы, в котором играют английские команды «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Тоттенхэм» трижды играл в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы, победив в двух из них — в 1972 и 1984 годах, уступив в 1974-м. «Манчестер Юнайтед» взял трофей в 2017 году и проиграл в финале турнира в 2021-м. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта», одолевшая в решающем матче «Байер».

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» неудачно проводят сезон в АПЛ: команды идут на 17-й и 16-й строчке соответственно.