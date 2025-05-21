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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция финала Лиги Европы началась

«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция финала Лиги Европы началась
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В эти минуты на поле стадиона «Сан-Мамес Баррия» в испанском Бильбао начался финал Лиги Европы, в котором играют английские команды «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Перерыв
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Тоттенхэм» трижды играл в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы, победив в двух из них — в 1972 и 1984 годах, уступив в 1974-м. «Манчестер Юнайтед» взял трофей в 2017 году и проиграл в финале турнира в 2021-м. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта», одолевшая в решающем матче «Байер».

«Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед» неудачно проводят сезон в АПЛ: команды идут на 17-й и 16-й строчке соответственно.

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