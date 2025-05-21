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Варди может перейти в «Кристал Пэлас» — Football Insider

Варди может перейти в «Кристал Пэлас» — Football Insider
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У нападающего Джейми Варди, который по окончании нынешнего сезона покинет «Лестер Сити», есть шансы остаться в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Football Insider.

«Кристал Пэлас» может подписать игрока в качестве свободного агента. «Орлам» придётся конкурировать с «Вулверхэмптоном» за этот переход.

В 36 матчах нынешнего клубного сезона Варди забил 10 голов и отдал четыре голевые передачи. Футболист защищал цвета «лис» с 2012 года.

За тур до конца сезона «Лестер Сити» располагается на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ (25 очков), клуб досрочно покинул высший дивизион. «Кристал Пэлас» находится на 12-м месте (52 очка), команда также выиграла Кубок Англии.

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