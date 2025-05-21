Вендел назвал свою мечту после сорванного ухода из «Зенита» в «Ботафого»

Полузащитник «Зенита» Вендел, который с предстоящего сезона должен был стать футболистом «Ботафого», заявил, что не имеет отношения к срыву трансфера.

«Удивился расторжению контракта, который был подписан в эту среду. Я уже выстраивал свою жизнь в городе и был сосредоточен на второй половине года.

У меня большие амбиции на карьеру, я верил в этот проект. Однако не имею никакого отношения к действиям клуба по расторжению сделки. Удивлён, потому что всегда выполнял свои контракты, где бы ни находился.

Теперь я продолжу карьеру, стремясь к росту с целью быть игроком больших чемпионатов и однажды надеть футболку сборной Бразилии. Это моя мечта», — приводит слова Вендела Globo.