«Метц» и «Реймс» сыграли вничью в первом стыковом матче за право выступать в Лиге 1

«Метц» и «Реймс» не выявили победителя в первом стыковом матче за право выступать в следующем сезоне французской Лиги 1.

Матьё Юдоль на 38-й минуте вывел хозяев поля вперёд, Седрик Кипре на 52-й сравнял счёт.

Ответная встреча состоится 29 мая.

По итогам сезона-2024/2025 «Реймс» занял 16-е место в турнирной таблице высшего дивизиона французского первенства, набрав 33 очка. Помимо этого, 24 мая красно-белые сыграют с «Пари Сен-Жермен» в финале Кубка Франции. «Реймс» является шестикратным чемпионом страны, клуб два раза брал национальный Кубок, четыре раза — Суперкубок страны, а также Кубок лиги.

«Метц» занял третью строчку в таблице Лиги 2 (65 очков). Тёмно-бордовые по два раза брали Кубок и Суперкубок Франции. В активе клуба также есть Кубок Интертото.