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«Мы ещё не в конце пути». Флик — о продлении контракта с «Барселоной»

«Мы ещё не в конце пути». Флик — о продлении контракта с «Барселоной»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал продление контракта с каталонским клубом до лета 2027 года, о чём сообщила пресс-служба сине-гранатовых в среду, 21 мая.

«Я счастлив, потому что это путешествие продолжается. Чувствую, что мы ещё не в конце пути и что у этой команды есть потенциал. Это молодая команда, которая заслужила всё, чего мы добились в этом сезоне, и я очень рад работать с ней.

Мне нравится находиться в Барселоне, работать в этом невероятном клубе и, конечно же, со всеми этими игроками. У нас очень хорошие отношения. Сейчас мы готовимся начать новый сезон, и нам нужно усердно работать, потому что мы начнём с нуля. Я также знаю, что нам нужно совершенствоваться, и мы будем это делать.

Я хочу сказать болельщикам, что в следующем сезоне мы будем усердно работать и выложимся полностью. Мы хотим прибавить, чтобы выиграть больше титулов. Это «Барса», нам нужно завоевывать титулы», – приводит слова Флика Marca.

Немецкий специалист стал главным тренером команды летом 2024 года. Под руководством Флика «Барселона» выиграла чемпионат страны, Суперкубок и Кубок Испании, а также не вышла в финал Лиги чемпионов, уступив в полуфинале «Интеру».

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