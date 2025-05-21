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Флик обратился к болельщикам «Барселоны» после продления контракта

Флик обратился к болельщикам «Барселоны» после продления контракта
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Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик обратился к болельщикам каталонского клуба после продления своего контракта. Ранее пресс-служба сине-гранатовых сообщила, что с немецким специалистом подписано новое соглашение до лета 2027 года.

«Привет, кулес! Я продлил свой контракт, и я очень счастлив. Давайте вместе встретим следующий сезон и последующие – тоже. Мы сделаем всё возможное и надеемся, что вы нас поддержите. Вперёд, «Барса»! — приводит слова Флика пресс-служба каталонцев.

Немецкий специалист возглавил «Барселону» летом 2024 года. Под руководством Флика команда выиграла чемпионат страны, в также Суперкубок и Кубок Испании. В Лиге чемпионов УЕФА сине-гранатовые дошли до стадии 1/2 финала, где уступили «Интеру».

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