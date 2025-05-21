Футбольный «Локомотив» поздравил хоккейную команду с победой в Кубке Гагарина

Московский футбольный клуб «Локомотив» в своём официальном телеграм-канале поздравил ярославский одноимённый хоккейный клуб с первой в истории победой в Кубке Гагарина.

«ЛУЧШИЕ! С победой, хоккейные братья!» — сказано в публикации красно-зелёных.

«Локомотив» одолел челябинский «Трактор» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и завоевать Кубка Гагарина. Ярославцы впервые в своей истории взяли главный трофей КХЛ.

На пути к триумфу коллектив Игоря Никитина, помимо «Трактора», одолел таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1). Это третий финал для «Локомотива» в КХЛ.