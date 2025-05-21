Футбольный «Локомотив» поздравил хоккейную команду с победой в Кубке Гагарина
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Московский футбольный клуб «Локомотив» в своём официальном телеграм-канале поздравил ярославский одноимённый хоккейный клуб с первой в истории победой в Кубке Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 5-й матч
21 мая 2025, среда. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
1:0 Гернат (Сурин) – 25:50 (5x4) 1:1 Кэмпфер (Кадейкин) – 53:15 (5x5) 2:1 Шалунов (Сергеев, Каюмов) – 68:01 (5x5)
«ЛУЧШИЕ! С победой, хоккейные братья!» — сказано в публикации красно-зелёных.
«Локомотив» одолел челябинский «Трактор» (2:1 ОТ), что помогло железнодорожникам выиграть серию (4-1) и завоевать Кубка Гагарина. Ярославцы впервые в своей истории взяли главный трофей КХЛ.
На пути к триумфу коллектив Игоря Никитина, помимо «Трактора», одолел таких соперников, как «Торпедо» (4-0), «Авангард» (4-3) и «Салават Юлаев» (4-1). Это третий финал для «Локомотива» в КХЛ.
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