Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» завоевал еврокубок впервые с 1984 года

«Тоттенхэм» завоевал еврокубок впервые с 1984 года
Комментарии

Английский «Тоттенхэм» впервые с 1984 года завоевал еврокубковый трофей. В финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 с «Манчестер Юнайтед» лондонцы одержали победу со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

В сезоне-1983/1984 «Тоттенхэм» завоевал Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух матчей бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 пен.). С тех пор команда не побеждала ни в одном европейском турнире.

Кроме того, победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы! Есть первый трофей с 2008 года! LIVE
Live
«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы! Есть первый трофей с 2008 года! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android