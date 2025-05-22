«Тоттенхэм» завоевал еврокубок впервые с 1984 года

Английский «Тоттенхэм» впервые с 1984 года завоевал еврокубковый трофей. В финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 с «Манчестер Юнайтед» лондонцы одержали победу со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии.

В сезоне-1983/1984 «Тоттенхэм» завоевал Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух матчей бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 пен.). С тех пор команда не побеждала ни в одном европейском турнире.

Кроме того, победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026.