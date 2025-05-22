«Тоттенхэм» завоевал еврокубок впервые с 1984 года
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Английский «Тоттенхэм» впервые с 1984 года завоевал еврокубковый трофей. В финальном матче Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 с «Манчестер Юнайтед» лондонцы одержали победу со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
В сезоне-1983/1984 «Тоттенхэм» завоевал Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух матчей бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 пен.). С тех пор команда не побеждала ни в одном европейском турнире.
Кроме того, победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026.
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