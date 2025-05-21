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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Бэйл рассказал, почему не перешёл в «Манчестер Юнайтед»

Бэйл рассказал, почему не перешёл в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Тоттенхэма», мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл признался, что был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», однако отказался от этого.

«Пару раз я был близок к трансферу, но это не было предметно. Наверное, наибольшие шансы были в тот период, когда я только присоединился к «Реалу». Выбор был между «Мадридом» и «Манчестер Юнайтед».

Насколько помню, тогда «МЮ» покинул сэр Алекс Фергюсон, команда лишилась атмосферы. Да и сам состав, как мне кажется, уже был довольно возрастным. В любом случае я чувствовал, что моя душа стремится в Мадрид.

Полагаю, я сделал правильный выбор. Не хочу обидеть болельщиков «Манчестер Юнайтед», но я так считаю», — сказал Бэйл в интервью для talkSPORT.

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