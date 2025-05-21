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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Фото: защитник «Тоттенхэма» ван де Вен в прыжке вынес мяч из пустых ворот

Фото: защитник «Тоттенхэма» ван де Вен в прыжке вынес мяч из пустых ворот
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В эти минуты «Тоттенхэм» играет с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:0, 80-я минута). В одном из эпизодов защитник лондонского клуба Микки ван де Вен на 68-й минуте спас ворота своей команды, выбив мяч в самый последний момент.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Фото: Carl Recine/Getty Images

После подачи игрока «красных дьяволов» голкипер Гульельмо Викарио не смог зафиксировать мяч, что создало опасную ситуацию в штрафной площади лондонской команды. Датский нападающий манкунианцев Расмус Хойлунд пробил по мячу головой, он летел в пустые ворота. В последний момент защитник «Тоттенхэма» ван де Вен выбил мяч и не позволил «МЮ» сравнять счёт в этом эпизоде.

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