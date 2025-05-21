Фото: защитник «Тоттенхэма» ван де Вен в прыжке вынес мяч из пустых ворот
Поделиться
В эти минуты «Тоттенхэм» играет с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:0, 80-я минута). В одном из эпизодов защитник лондонского клуба Микки ван де Вен на 68-й минуте спас ворота своей команды, выбив мяч в самый последний момент.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
Фото: Carl Recine/Getty Images
После подачи игрока «красных дьяволов» голкипер Гульельмо Викарио не смог зафиксировать мяч, что создало опасную ситуацию в штрафной площади лондонской команды. Датский нападающий манкунианцев Расмус Хойлунд пробил по мячу головой, он летел в пустые ворота. В последний момент защитник «Тоттенхэма» ван де Вен выбил мяч и не позволил «МЮ» сравнять счёт в этом эпизоде.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2025
-
00:26
-
00:24
-
00:21
-
00:14
-
00:08
-
00:06
-
00:02
- 21 мая 2025
-
23:58
-
23:40
-
23:25
-
23:11
-
23:03
-
22:51
-
22:51
-
22:45
-
22:37
-
22:23
-
22:21
-
22:09
-
22:09
-
22:04
-
21:50
-
21:41
-
21:28
-
21:27
-
21:16
-
21:08
-
20:51
-
20:40
-
20:39
-
20:31
-
20:30
-
20:23
-
20:12
-
20:07