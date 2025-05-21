Фото: защитник «Тоттенхэма» ван де Вен в прыжке вынес мяч из пустых ворот

В эти минуты «Тоттенхэм» играет с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы (1:0, 80-я минута). В одном из эпизодов защитник лондонского клуба Микки ван де Вен на 68-й минуте спас ворота своей команды, выбив мяч в самый последний момент.

Фото: Carl Recine/Getty Images

После подачи игрока «красных дьяволов» голкипер Гульельмо Викарио не смог зафиксировать мяч, что создало опасную ситуацию в штрафной площади лондонской команды. Датский нападающий манкунианцев Расмус Хойлунд пробил по мячу головой, он летел в пустые ворота. В последний момент защитник «Тоттенхэма» ван де Вен выбил мяч и не позволил «МЮ» сравнять счёт в этом эпизоде.