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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед, результат матча 21 мая 2025, счет 1:0, Лига Европы 2024-2025

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и завоевал титул
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Завершился финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты «Тоттенхэма».

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

На 42-й минуте встречи вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон после подачи с левого фланга открыл счёт. Гол, забитый в концовке первого тайма, так и остался единственным в матче.

Таким образом, «Тоттенхэм» одержал победу во втором по значимости еврокубковом турнире. Победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026.

Турнирная сетка Лиги Европы УЕФА
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