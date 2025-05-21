«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы и завоевал титул

Завершился финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты «Тоттенхэма».

На 42-й минуте встречи вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон после подачи с левого фланга открыл счёт. Гол, забитый в концовке первого тайма, так и остался единственным в матче.

Таким образом, «Тоттенхэм» одержал победу во втором по значимости еврокубковом турнире. Победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026.