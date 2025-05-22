«Тоттенхэм Хотспур» выиграл первый трофей с 2008 года

«Тоттенхэм Хотспур» одолел «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы со счётом 1:0.

Лондонская команда переиграла манкунианцев благодаря голу Бреннана Джонсона на 42-й минуте встречи. Это первый трофей «шпор» с 2008 года. Тогда лилейно-белые победили в решающем матче Кубка английской футбольной лиги «Челси» со счётом 2:1.

За тур до конца нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В Кубке Англии лондонская команда дошла до четвёртого раунда, где уступила «Астон Вилле» (1:2), в Кубке Лиги коллектив остановился на стадии полуфинала, проиграв в противостоянии с «Ливерпулем» (общий счёт 1:4).