«Манчестер Юнайтед» проиграл два последних финала еврокубков
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Английский «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы уступил с минимальным счётом «Тоттенхэму» (0:1). Таким образом, манкунианцы проиграли свои два последних финала еврокубков.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
До этого «Манчестер Юнайтед» играл в финале еврокубка в 2021 году, когда уступил в финале Лиги Европы «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.). В 2017 году английская команда взяла этот трофей, победив «Аякс».
В чемпионате Англии команда Рубена Аморима идёт на 15-й строчке, набрав за 37 туров 39 очков. Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» на одно очко опережает своего сегодняшнего обидчика, который квалифицировался в Лигу чемпионов с 17-го места.
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