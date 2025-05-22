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Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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«Манчестер Юнайтед» проиграл два последних финала еврокубков

«Манчестер Юнайтед» проиграл два последних финала еврокубков
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Английский «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы уступил с минимальным счётом «Тоттенхэму» (0:1). Таким образом, манкунианцы проиграли свои два последних финала еврокубков.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

До этого «Манчестер Юнайтед» играл в финале еврокубка в 2021 году, когда уступил в финале Лиги Европы «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.). В 2017 году английская команда взяла этот трофей, победив «Аякс».

В чемпионате Англии команда Рубена Аморима идёт на 15-й строчке, набрав за 37 туров 39 очков. Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» на одно очко опережает своего сегодняшнего обидчика, который квалифицировался в Лигу чемпионов с 17-го места.

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