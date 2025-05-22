«Манчестер Юнайтед» проиграл два последних финала еврокубков

Английский «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы уступил с минимальным счётом «Тоттенхэму» (0:1). Таким образом, манкунианцы проиграли свои два последних финала еврокубков.

До этого «Манчестер Юнайтед» играл в финале еврокубка в 2021 году, когда уступил в финале Лиги Европы «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.). В 2017 году английская команда взяла этот трофей, победив «Аякс».

В чемпионате Англии команда Рубена Аморима идёт на 15-й строчке, набрав за 37 туров 39 очков. Примечательно, что «Манчестер Юнайтед» на одно очко опережает своего сегодняшнего обидчика, который квалифицировался в Лигу чемпионов с 17-го места.