«Тоттенхэм» вышел в Лигу чемпионов с 17-го места в АПЛ

«Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед» (1:0). Эта победа автоматически квалифицирует команды в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Примечательно, что «шпоры» за тур до конца сезона английской Премьер-лиги (АПЛ) идут на 17-м месте.

Для «Тоттенхэма» этот трофей стал первым с 2008 года. Тогда английская команда выиграла Кубок английской футбольной лиги. В 2019 году «шпоры» играли в финале Лиги чемпионов и проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2.

В турнирной таблице АПЛ на одно очко «Тоттенхэм» опережает их сегодняшний соперник «Манчестер Юнайтед», идущий 16-м.