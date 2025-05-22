Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тоттенхэм Хотспур — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» вышел в Лигу чемпионов с 17-го места в АПЛ

«Тоттенхэм» вышел в Лигу чемпионов с 17-го места в АПЛ
Комментарии

«Тоттенхэм» стал победителем Лиги Европы, обыграв в финальном матче «Манчестер Юнайтед» (1:0). Эта победа автоматически квалифицирует команды в следующий розыгрыш Лиги чемпионов. Примечательно, что «шпоры» за тур до конца сезона английской Премьер-лиги (АПЛ) идут на 17-м месте.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Для «Тоттенхэма» этот трофей стал первым с 2008 года. Тогда английская команда выиграла Кубок английской футбольной лиги. В 2019 году «шпоры» играли в финале Лиги чемпионов и проиграли «Ливерпулю» со счётом 0:2.

В турнирной таблице АПЛ на одно очко «Тоттенхэм» опережает их сегодняшний соперник «Манчестер Юнайтед», идущий 16-м.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы! Есть первый трофей с 2008 года! LIVE
Live
«Тоттенхэм» — победитель Лиги Европы! Есть первый трофей с 2008 года! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android