«Тоттенхэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу Европы с 2019 года

Английский клуб впервые с 2019 года стал победителем Лиги Европы УЕФА. В финальном матче турнира в сезоне-2024/2025 «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии.

Последней английской командой, побеждавшей во втором по значимости еврокубковом турнире, был лондонский «Челси». В сезоне-2018/2019 «пенсионеры» одержали победу над «Арсеналом» (4:1).

Кроме того, победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026.