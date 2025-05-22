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«Тоттенхэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу Европы с 2019 года

«Тоттенхэм» стал первым английским клубом, выигравшим Лигу Европы с 2019 года
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Английский клуб впервые с 2019 года стал победителем Лиги Европы УЕФА. В финальном матче турнира в сезоне-2024/2025 «Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Последней английской командой, побеждавшей во втором по значимости еврокубковом турнире, был лондонский «Челси». В сезоне-2018/2019 «пенсионеры» одержали победу над «Арсеналом» (4:1).

Кроме того, победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026.

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