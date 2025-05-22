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«0 дней с момента победы». «Тоттенхэм» мемом отреагировал на успех в Лиге Европы

«0 дней с момента победы». «Тоттенхэм» мемом отреагировал на успех в Лиге Европы
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«Тоттенхэм Хотспур» победил «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы со счётом 1:0.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

В соцсетях лондонский клуб с иронией отреагировал на прерванную бестрофейную серию клуба. Лилейно-белые опубликовали мем с табличкой, на которой сказано: «0 дней с момента победы». До этого последним трофеем лондонцев был Кубок лиги сезона-2007/2008.

За один тур до финиша нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» располагается на 17-м месте в турнирной таблице английского первенства. В Кубке Англии лондонский коллектив дошёл до четвёртого раунда, где уступил «Астон Вилле» (1:2), в Кубке Лиги команда остановилась на стадии полуфинала, проиграв в противостоянии с «Ливерпулем» (1:4 по сумме двух матчей).

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