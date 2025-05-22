Салах поздравил Постекоглу и «Тоттенхэм» с победой в Лиге Европы

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на победу «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы. Команда Ангелоса Постекоглу обыграла в решающем матче «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Он сказал, что победит во втором сезоне. Поздравляю», — написал Салах в соцсети Х.

Ранее Постекоглу признался, что всегда брал трофеи со своими командами на второй год работы. Австралиец работает в «Тоттенхэме» с 2023 года. Для «шпор» этот трофей стал первым с 2008 года: в тот год команда выиграла Кубок английской футбольной лиги).

В АПЛ «Тоттенхэм» идёт на 17-м месте, но это не помешало команде квалифицироваться в Лигу чемпионов как победителю Лиги Европы.