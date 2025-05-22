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Салах поздравил Постекоглу и «Тоттенхэм» с победой в Лиге Европы

Салах поздравил Постекоглу и «Тоттенхэм» с победой в Лиге Европы
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Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах отреагировал на победу «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы. Команда Ангелоса Постекоглу обыграла в решающем матче «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Он сказал, что победит во втором сезоне. Поздравляю», — написал Салах в соцсети Х.

Ранее Постекоглу признался, что всегда брал трофеи со своими командами на второй год работы. Австралиец работает в «Тоттенхэме» с 2023 года. Для «шпор» этот трофей стал первым с 2008 года: в тот год команда выиграла Кубок английской футбольной лиги).

В АПЛ «Тоттенхэм» идёт на 17-м месте, но это не помешало команде квалифицироваться в Лигу чемпионов как победителю Лиги Европы.

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