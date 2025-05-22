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«Тоттенхэм» выиграл все четыре матча с «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне

«Тоттенхэм» выиграл все четыре матча с «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне
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«Тоттенхэм» одержал четвёртую победу над «Манчестер Юнайтед» в четвёртом очном матче в нынешнем сезоне. В финале Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025 лондонцы одолели «красных дьяволов» со счётом 1:0. Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Впервые в текущем сезоне «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» 29 сентября 2024 года в 6-м туре английской Премьер-лиги (3:0). 19 декабря команды встретились в 1/4 финала Кубка английской лиги, где подопечные Ангелоса Постекоглу оказались сильнее в матче с семью голами (4:3). Встреча второго круга АПЛ состоялась 16 февраля 2025 года в рамках 25-го тура, и «шпоры» вновь праздновали победу (1:0).

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