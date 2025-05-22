Защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро выиграл пять из пяти финалов в карьере
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Аргентинский защитник Кристиан Ромеро, выступающий в составе «Тоттенхэма», взял с командой Лигу Европы. Примечательно, что футболист за годы своей карьеры выиграл все финалы, в которых принимал участие.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
Со сборной Аргентины Ромеро взял два Кубка Америки (2021, 2022), Финалиссиму (2022) и чемпионат мира (2022).
Для «Тоттенхэма» этот трофей стал первым за 17 лет. В последний раз «шпоры» праздновали успех в Кубке лиги, победив «Челси» в 2008 году. «Тоттенхэм» квалифицировался в Лигу чемпионов как победитель Лиги Европы, хотя занимает в английской Премьер-лиге (АПЛ) 17-е место за тур до конца чемпионата.
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