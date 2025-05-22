Постекоглу выиграл свой первый трофей в качестве тренера «Тоттенхэма»
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«Тоттенхэм Хотспур» переиграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы со счётом 1:0. Главный тренер «шпор» Ангелос Постекоглу взял свой первый трофей с этой командой.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
В сентябре прошлого года во время одной из пресс-конференций специалист сообщил, что он всегда выигрывает трофей во время своей второго сезона с командой. Постекоглу работает в лондонском коллективе с 2023 года. Данный титул стал для лилейно-белых первым с 2008 года: тогда клуб из Северного Лондона завоевал Кубок лиги, одолев в финале турнира «Челси».
В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 17-м месте, но как победитель Лиги Европы клуб квалифицировался в Лигу чемпионов сезона-2025/2026.
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