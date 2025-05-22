Фото: эмоции игроков «Тоттенхэма» после победы в финале Лиги Европы

Завершился финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты «Тоттенхэма».

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Таким образом, «Тоттенхэм» завоевал второй по значимости еврокубок впервые с 1984 года, став первым с 2019 года обладателем данного трофея от Англии. Кроме того, победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в общий этап Лиги чемпионов УЕФА на будущий сезон.