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Фото: эмоции игроков «Тоттенхэма» после победы в финале Лиги Европы

Фото: эмоции игроков «Тоттенхэма» после победы в финале Лиги Европы
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Завершился финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты «Тоттенхэма».

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Единственный гол в матче на 42-й минуте забил вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон.

Фото: Carl Recine/Getty Images

Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Таким образом, «Тоттенхэм» завоевал второй по значимости еврокубок впервые с 1984 года, став первым с 2019 года обладателем данного трофея от Англии. Кроме того, победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в общий этап Лиги чемпионов УЕФА на будущий сезон.

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