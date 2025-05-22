«Манчестер Юнайтед» не сыграет в следующем еврокубковом сезоне
Поделиться
«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги Европы со счётом 0:1. Благодаря этой победе лилейно-белые отобрались в следующий сезон Лиги чемпионов, «красные дьяволы» же пропустят следующий еврокубковый сезон.
Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'
За один тур до конца сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе команды 39 очков. В Кубке Англии манкунианцы дошли до пятого раунда, где проиграли «Фулхэму», а в Кубке лиги коллектив остановился на стадии четвертьфинала, где уступил «Тоттенхэму».
Таким образом, в сезоне-2025/2026 «Манчестер Юнайтед» не будет участвовать в международных соревнованиях.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 мая 2025
-
02:00
-
02:00
-
01:49
-
01:36
-
01:14
-
00:59
-
00:50
-
00:49
-
00:34
-
00:34
-
00:26
-
00:24
-
00:21
-
00:14
-
00:08
-
00:06
-
00:02
- 21 мая 2025
-
23:58
-
23:40
-
23:25
-
23:11
-
23:03
-
22:51
-
22:51
-
22:45
-
22:37
-
22:23
-
22:21
-
22:09
-
22:09
-
22:04
-
21:50
-
21:41
-
21:28
-
21:27