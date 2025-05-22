«Манчестер Юнайтед» не сыграет в следующем еврокубковом сезоне

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги Европы со счётом 0:1. Благодаря этой победе лилейно-белые отобрались в следующий сезон Лиги чемпионов, «красные дьяволы» же пропустят следующий еврокубковый сезон.

За один тур до конца сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе команды 39 очков. В Кубке Англии манкунианцы дошли до пятого раунда, где проиграли «Фулхэму», а в Кубке лиги коллектив остановился на стадии четвертьфинала, где уступил «Тоттенхэму».

Таким образом, в сезоне-2025/2026 «Манчестер Юнайтед» не будет участвовать в международных соревнованиях.