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«Манчестер Юнайтед» не сыграет в следующем еврокубковом сезоне

«Манчестер Юнайтед» не сыграет в следующем еврокубковом сезоне
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«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги Европы со счётом 0:1. Благодаря этой победе лилейно-белые отобрались в следующий сезон Лиги чемпионов, «красные дьяволы» же пропустят следующий еврокубковый сезон.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

За один тур до конца сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место в турнирной таблице. В активе команды 39 очков. В Кубке Англии манкунианцы дошли до пятого раунда, где проиграли «Фулхэму», а в Кубке лиги коллектив остановился на стадии четвертьфинала, где уступил «Тоттенхэму».

Таким образом, в сезоне-2025/2026 «Манчестер Юнайтед» не будет участвовать в международных соревнованиях.

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