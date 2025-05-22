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Аморим — о поражении «МЮ» в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом»: мы были лучшей командой

Аморим — о поражении «МЮ» в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом»: мы были лучшей командой
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал поражение команды в финале Лиги Европы с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Нам нужно смириться с этим поражением. Я думаю, очевидно, что мы были лучшей командой, но нам не удалось забить гол. Сегодня команда выступила не идеально, но мы были лучшей командой. Случались дни, когда мы выглядели совсем плохо, но сегодня был не один из таких дней», — приводит слова Аморима NBC Sports.

Ранее сообщалось, что манкунианцы проиграли свои два последних финала еврокубков. В 2021 году команда уступила в решающем матче Лиги Европы «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.).

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