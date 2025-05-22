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Магуайр устроил стычку с Ромеро после финала Лиги Европы

Магуайр устроил стычку с Ромеро после финала Лиги Европы
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Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр устроил стычку с защитником «Тоттенхэма» (0:1) Кристианом Ромеро после поражения в финале Лиги Европы.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

После матча Магуайр толкнул Ромеро и высказывал футболисту претензии, активно жестикулируя.

Фото: Скрин из трансляции

Фото: Скрин из трансляции

Фото: Скрин из трансляции

«Тоттенхэм» впервые с 1984 года взял еврокубковый трофей. В сезоне-1983/1984 лондонский клуб завоевал Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух встреч бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 пен.).

«Манчестер Юнайтед», в свою очередь, проиграл свои два последних финала еврокубков. В 2021 году команда уступила в решающем матче Лиги Европы «Вильярреалу» (1:1, 10:11 пен.).

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