Видеообзор исторической победы «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Лондонский «Тоттенхэм» обыграл другой английский гранд «Манчестер Юнайтед» в финальном матче плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025. Встреча прошла в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия» и завершилась с минимальным счётом 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил валлийский вингер «шпор» Бреннан Джонсон. Ассистировал ему сенегальский опорный хавбек Папе Матар Сарр.

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Таким образом, «Тоттенхэм» стал победителем второго по значимости еврокубкового турнира. Эта победа позволила команде под руководством Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА на сезон-2025/2026.

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