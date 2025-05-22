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Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед — 1:0, видеообзор матча, финал Лиги Европы, видео голов: Джонсон, статистика, 21 мая 2025

Видеообзор исторической победы «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»
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Лондонский «Тоттенхэм» обыграл другой английский гранд «Манчестер Юнайтед» в финальном матче плей-офф Лиги Европы сезона-2024/2025. Встреча прошла в испанском Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия» и завершилась с минимальным счётом 1:0.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Единственный мяч в этой встрече забил валлийский вингер «шпор» Бреннан Джонсон. Ассистировал ему сенегальский опорный хавбек Папе Матар Сарр.

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Таким образом, «Тоттенхэм» стал победителем второго по значимости еврокубкового турнира. Эта победа позволила команде под руководством Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА на сезон-2025/2026.

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