Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал победу в финале Лиги Европы

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о завоёванном трофее «шпор» по итогам финала Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором лондонский клуб с минимальным счётом 1:0 переиграл «Манчестер Юнайтед».

«Всё ещё пытаюсь осознать произошедшее. Понимаю, насколько это важно для нашего клуба. К сожалению, чем дольше продолжается период без трофеев, тем сложнее его прервать. Я чувствовал напряжение среди всех в клубе, так как они уже сталкивались с подобной ситуацией. Пока не удастся сбросить этот груз, сложно понять, каково это.

Всегда считал, что футбол в плей-офф отличается от футбольных баталий в чемпионате. Когда вы находитесь в такой ситуации, необходимо проявить хорошую организованность, верить в себя, иметь чёткий план на игру и обращать внимание на ключевые моменты: важно минимизировать шансы соперника, надёжно защищаясь. Во время игры чувствовал себя уверенно, зная, что если мы выйдем вперёд, то сможем нейтрализовать многие попытки «Ман Юнайтед» создать опасность», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает 17-е место, однако, будучи обладателем трофея Лиги Европы, клуб сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов сезона-2025/2026.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: