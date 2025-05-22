Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал победу в финале Лиги Европы

Тренер «Тоттенхэма» Постекоглу прокомментировал победу в финале Лиги Европы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о завоёванном трофее «шпор» по итогам финала Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором лондонский клуб с минимальным счётом 1:0 переиграл «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Всё ещё пытаюсь осознать произошедшее. Понимаю, насколько это важно для нашего клуба. К сожалению, чем дольше продолжается период без трофеев, тем сложнее его прервать. Я чувствовал напряжение среди всех в клубе, так как они уже сталкивались с подобной ситуацией. Пока не удастся сбросить этот груз, сложно понять, каково это.

Всегда считал, что футбол в плей-офф отличается от футбольных баталий в чемпионате. Когда вы находитесь в такой ситуации, необходимо проявить хорошую организованность, верить в себя, иметь чёткий план на игру и обращать внимание на ключевые моменты: важно минимизировать шансы соперника, надёжно защищаясь. Во время игры чувствовал себя уверенно, зная, что если мы выйдем вперёд, то сможем нейтрализовать многие попытки «Ман Юнайтед» создать опасность», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

В турнирной таблице АПЛ «Тоттенхэм» занимает 17-е место, однако, будучи обладателем трофея Лиги Европы, клуб сумел квалифицироваться в Лигу чемпионов сезона-2025/2026.

Материалы по теме
Видео
Видеообзор исторической победы «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»

Первый обладатель Кубка УЕФА из России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android