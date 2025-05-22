Аморим ответил на вопрос о своём будущем в «МЮ» после поражения в финале Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о своём будущем в команде после поражения в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Уверен, что я всё ещё тот самый человек, даже больше, чем в начале. Знаю, что терпение болельщиков в следующем сезоне будет очень коротким, но гарантирую вам — я не сдамся и не уйду. Я действительно уверен в себе. Я знаю клуб, знаю, что значит быть его тренером, и понимаю, что нужно этой команде. Если скажут, что лучше поменять тренера — я уйду на следующий же день. Я действительно уверен в себе и готов продолжать эту работу, если руководство захочет этого», — приводит слова Аморима BBC.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Ранее он тренировал «Спортинг» и «Брагу».