«Никаких встреч и обсуждений». Тренер «Тоттенхэма» — о своём будущем в клубе

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о своём будущем в команде после победы в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

«Никаких запланированных встреч. Никаких обсуждений. Я ни с кем ни о чём не говорил. Знаете, что я точно знаю? Я вернусь в свой номер в отеле, соберу семью и друзей, открою хорошую бутылку скотча, а потом подготовлюсь к масштабному параду в пятницу. Затем нас ждёт последняя игра против «Брайтона», и мы хотим достойно закончить. А в понедельник я уезжаю в отпуск с моей прекрасной семьёй, потому что я это заслужил. Что будет, то будет», — приводит слова Постекоглу BBC.

Ранее сообщалось, что Постекоглу может покинуть лондонский клуб, несмотря на победу в Лиге Европы.