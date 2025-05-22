Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никаких встреч и обсуждений». Тренер «Тоттенхэма» — о своём будущем в клубе

«Никаких встреч и обсуждений». Тренер «Тоттенхэма» — о своём будущем в клубе
Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о своём будущем в команде после победы в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Никаких запланированных встреч. Никаких обсуждений. Я ни с кем ни о чём не говорил. Знаете, что я точно знаю? Я вернусь в свой номер в отеле, соберу семью и друзей, открою хорошую бутылку скотча, а потом подготовлюсь к масштабному параду в пятницу. Затем нас ждёт последняя игра против «Брайтона», и мы хотим достойно закончить. А в понедельник я уезжаю в отпуск с моей прекрасной семьёй, потому что я это заслужил. Что будет, то будет», — приводит слова Постекоглу BBC.

Ранее сообщалось, что Постекоглу может покинуть лондонский клуб, несмотря на победу в Лиге Европы.

Материалы по теме
Пророчество сбылось в финале ЛЕ! «Тоттенхэм» убрал «МЮ» и взял исторический трофей! Видео
Пророчество сбылось в финале ЛЕ! «Тоттенхэм» убрал «МЮ» и взял исторический трофей! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android