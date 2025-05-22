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Сон позировал с трофеем, ван де Вен совершал суперсейв. Фото победы «Тоттенхэма»

Сон позировал с трофеем, ван де Вен совершал суперсейв. Фото победы «Тоттенхэма»
ФК «Тоттенхэм»
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21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес Баррия» завершился финальный матч Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». В качестве главного арбитра встречи выступал Феликс Цвайер из Германии. Победу со счётом 1:0 одержали футболисты «Тоттенхэма».

На 42-й минуте встречи вингер «Тоттенхэма» Бреннан Джонсон после подачи с левого фланга открыл счёт. Гол, забитый в концовке первого тайма, так и остался единственным в матче.

Таким образом, «Тоттенхэм» одержал победу во втором по значимости еврокубковом турнире. Победа позволила подопечным Ангелоса Постекоглу квалифицироваться в Лигу чемпионов УЕФА — 2025/2026.

Лучшие кадры с матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» — в фотоподборке «Чемпионата».

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