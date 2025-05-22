Гарри Кейн обратился к «Тоттенхэму» после победы команды в финале Лиги Европы

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн поздравил «Тоттенхэм» с победой в финале Лиги Европы. В решающем матче турнира лондонский клуб обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

«Поздравляю, «Тоттенхэм», — написал Кейн на личной странице в одной из социальных сетей.

Кейн выступал за «Тоттенхэм» с 2011 по 2023 год и не выиграл с лондонским клубом ни одного трофея. На его счету 435 матчей за клуб, в которых он забил 280 голов.

«Тоттенхэм» завоевал свой первый трофей с 2008 года. Также команда впервые с 1984 года завоевала еврокубковый трофей. В сезоне-1983/1984 лондонский клуб выиграл Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух встреч бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 пен.).