«Манчестер Юнайтед» повторил исторический антирекорд клуба всех времён

«Манчестер Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» в финальном матче Лиги Европы со счётом 0:1. Таким образом, «красные дьяволы» потерпели 22 поражения в сезоне-2024/2025 во всех соревнованиях.

Как сообщает Opta Sport, это худший результат клуба по количеству поражений в истории. Столько же поражений было у команды из Манчестера в сезоне-1973/1974. Тогда манкунианцы вылетели из высшего английского дивизиона.

Отметим, у «Манчестер Юнайтед» 18 поражений в АПЛ, а также по одному проигранному матчу в Суперкубке Англии, Кубке страны, Кубке английской лиги и Лиге Европы. Если брать только поражения команды в основное время, то у «красных дьяволов» лишь 20 неудачных результатов — второй худший результат в истории и антирекорд XXI века. Связано это с тем, что «Ман Юнайтед» уступил в Суперкубке Англии и 5-м раунде Кубка страны в серии послематчевым пенальти. Тогда уступили «Манчестер Сити» (1:1, 6:7 пен.) и «Фулхэму» (1:1, 3:4 пен.) соответственно.

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