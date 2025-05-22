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Тренер «Тоттенхэма»: я всю карьеру был серийным победителем, мои достижения недооценивают

Тренер «Тоттенхэма»: я всю карьеру был серийным победителем, мои достижения недооценивают
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о своих сильных качествах после победы в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Я всю карьеру был серийным победителем. Это то, что я делаю лучше всего. Люди говорят о моем футболе, и я этим горжусь, но я знаю, что мои достижения недооценивают, потому что они были не в этой части света. Но для меня каждое из них было добыто потом и трудом. Всю свою карьеру я выигрывал.

То, как сложился сезон в лиге, вызывает у людей, и справедливо, беспокойство. Но я не думаю, что это действительно отражает наш уровень. Что бы ни случилось, я всегда говорил, что моя вера в свои методы не поколеблется, и я продолжу делать своё дело», — приводит слова Постекоглу BBC.

Постекоглу возглавил «Тоттенхэм» в 2023 году. Под его руководством команда выиграла первый трофей с 2008 года.

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