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Аморим рассказал, какое влияние на «Манчестер Юнайтед» оказало поражение в финале ЛЕ

Аморим рассказал, какое влияние на «Манчестер Юнайтед» оказало поражение в финале ЛЕ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о влиянии поражения в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1) на манкунианцев с точки зрения финансов.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Хотя мы не были идеальными, есть над чем поработать в дальнейшем. У клуба было два финансовых сценария на будущее. Ясно, что для такого клуба, как наш, сложно обходиться без Лиги чемпионов. Тем не менее, теперь у нас есть больше времени, чтобы всё обдумать. Мы сможем больше инвестировать в работу на протяжении всей недели, улучшить свои показатели в Премьер-лиге, на которую и сосредоточим все наши усилия», — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» не сыграет в следующем еврокубковом сезоне. Клуб занимает 16-е место в АПЛ, а также вылетел из Кубка Англии, победа в котором давала бы возможность «красным дьяволам» сыграть в Лиге Европы.

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