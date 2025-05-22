Аморим рассказал, какое влияние на «Манчестер Юнайтед» оказало поражение в финале ЛЕ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим ответил на вопрос о влиянии поражения в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1) на манкунианцев с точки зрения финансов.

«Хотя мы не были идеальными, есть над чем поработать в дальнейшем. У клуба было два финансовых сценария на будущее. Ясно, что для такого клуба, как наш, сложно обходиться без Лиги чемпионов. Тем не менее, теперь у нас есть больше времени, чтобы всё обдумать. Мы сможем больше инвестировать в работу на протяжении всей недели, улучшить свои показатели в Премьер-лиге, на которую и сосредоточим все наши усилия», — приводит слова Аморима пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» не сыграет в следующем еврокубковом сезоне. Клуб занимает 16-е место в АПЛ, а также вылетел из Кубка Англии, победа в котором давала бы возможность «красным дьяволам» сыграть в Лиге Европы.

Материалы по теме «Манчестер Юнайтед» повторил исторический антирекорд клуба всех времён

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: