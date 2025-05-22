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Эмоции капитана «Тоттенхэма» Сон Хын Мина после взятия первого трофея в клубной карьере

Эмоции капитана «Тоттенхэма» Сон Хын Мина после взятия первого трофея в клубной карьере
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Нападающий и капитан английского «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин эмоционально отреагировал на победу «шпор» в финальном матче Лиги Европы — 2024/2025. В решающей встрече лондонский клуб в английском финале переиграл другой гранд из АПЛ «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

Сразу после матча кореец обнялся с одним из членов персонала «Тоттенхэма» и расплакался.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, ранее корейский нападающий не завоёвывал ни одного трофея с клубом в карьере. Основные достижения Сон Хын Мина были связаны с индивидуальным признанием: он восемь раз становился футболистом года в Южной Корее, дважды выигрывал приз лучшему игроку сезона в стане «шпор», по разу становился лучшим бомбардиром АПЛ и Кубка Англии, а также был обладателем премии Пушкаша за 2020-й год. Кроме того, Сон выигрывал с молодёжной сборной Южной Кореи Азиатские игры в 2018 году.

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