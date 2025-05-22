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«Сантос» хочет включить в новый контракт Неймара положение о производительности труда

«Сантос» хочет включить в новый контракт Неймара положение о производительности труда
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«Сантос» работает над тем, чтобы в ближайшие дни продлить контракт с бразилским нападающим Неймаром, чей контракт истекает в июле. Новое предложение предусматривает включение положений о производительности труда с целью сохранения игрока в составе до ЧМ-2026.

«Важно, чтобы Неймар играл, хотя бы для того, чтобы больше зарабатывать», — приводит слова директора «Сантоса» Veja.

В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив три гола и три результативные передачи.

Также за время своей карьеры вингер выступал за «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и саудовский «Аль-Хиляль». В составе каталонского клуба Неймар выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

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