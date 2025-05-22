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Сон Хын Мин: возможно, я стал легендой «Тоттенхэма»

Сон Хын Мин: возможно, я стал легендой «Тоттенхэма»
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Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мин поделился эмоциями от победы в финале Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«17 лет этого никто не делал, так что сегодня, с этими потрясающими игроками, возможно, я стал легендой клуба. Это то, о чём я всегда мечтал. Сегодня этот день настал. Я самый счастливый человек на свете.
Если посмотреть на весь сезон, всегда бывают трудные моменты, но мы, как команда, всегда держались вместе. Я чувствовал давление. Я так сильно этого хотел. Последние семь дней я каждую ночь мечтал об этой игре. Это наконец случилось, и теперь я смогу спокойно спать! Сегодня мы можем праздновать, так что давайте сделаем этот день незабываемым — возможно, я даже завтра пропущу свой рейс!» — приводит слова Сон Хын Мина BBC.

«Тоттенхэм» завоевал свой первый трофей с 2008 года. Также команда впервые с 1984 года завоевала еврокубковый трофей. В сезоне-1983/1984 лондонский клуб выиграл Кубок УЕФА, одолев в финале по сумме двух встреч бельгийский «Андерлехт» (1:1, 1:1, 4:3 пен.).

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