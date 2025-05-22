Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне незабитого им пенальти в матче саудовской лиги

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне победы его команды в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 с «Аль-Халидж» (2:0), в котором португальский звёздный форвард забил один мяч с пенальти, а также не реализовал ещё один удар с 11-метровой отметки.

«Это был один из тех вечеров, когда мяч просто не хотел лететь в ворота… Но в конце концов он всё же оказался там», — написал Роналду, прикрепив к посту фотографию, на которой он улыбается на поле.

Фото: Из соцсетей Криштиану Роналду

Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В текущем сезоне на счету португальца 34 гола и четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии подопечные Стефано Пиоли занимают четвёртое место с 67 очками в 33 матчах.

Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча: