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Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне незабитого им пенальти в матче саудовской лиги

Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне незабитого им пенальти в матче саудовской лиги
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Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне победы его команды в матче 33-го тура чемпионата Саудовской Аравии сезона-2024/2025 с «Аль-Халидж» (2:0), в котором португальский звёздный форвард забил один мяч с пенальти, а также не реализовал ещё один удар с 11-метровой отметки.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 33-й тур
21 мая 2025, среда. 19:10 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
2 : 0
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Дуран – 75'     2:0 Роналду – 90+7'    

«Это был один из тех вечеров, когда мяч просто не хотел лететь в ворота… Но в конце концов он всё же оказался там», — написал Роналду, прикрепив к посту фотографию, на которой он улыбается на поле.

Фото: Из соцсетей Криштиану Роналду

Криштиану Роналду перебрался в «Аль-Наср» в январе 2023 года. В текущем сезоне на счету португальца 34 гола и четыре результативные передачи в 40 матчах во всех турнирах. В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии подопечные Стефано Пиоли занимают четвёртое место с 67 очками в 33 матчах.

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Роналду в одиночестве разговаривает сам с собой после матча:

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