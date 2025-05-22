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«Что-то должно измениться». Люк Шоу – после поражения «МЮ» в финале Лиги Европы

«Что-то должно измениться». Люк Шоу – после поражения «МЮ» в финале Лиги Европы
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Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу отреагировал на поражение команды в финале Лиги Европы с «Тоттенхэмом» (0:1).

Лига Европы . Финал
21 мая 2025, среда. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Окончен
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1:0 Джонсон – 42'    

«Сезон сложно описать словами, но я думаю, что для такого клуба, как «Манчестер Юнайтед», он недостаточно хорош. Думаю, что определённо я и все мы должны сегодня вечером задать себе вопросы. Мы достаточно хороши, чтобы быть здесь? Потому что этот клуб, этот сезон — это неприемлемо. Мы это знаем, и это наша ответственность. Думаю, это очень тяжело принять. Нам нужно посмотреть на себя. Что-то должно измениться.

Думаю, все понимали, насколько важен был матч с «Тоттенхэмом» Это крайне разрушительно. Нам придётся стойко принять критику. Потому что, как я уже говорил, мы, игроки, показывали совсем недостаточный уровень для клуба, такого как «Манчестер Юнайтед». Мы полностью берём на себя ответственность, но я просто хочу извиниться перед болельщиками за этот сезон», — приводит слова Шоу ESPN.

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице.

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